Auf Facebook „Mit Poesie durch Pandemie“ – Lyrik und Musik in schweren Zeiten

Die Situation um die Corona-Pandemie und der damit verbundene Shutdown des öffentlichen Lebens wirken sich intensiv auf den kulturellen und den wirtschaftlichen Sektor aus. Da liegen Gedanke und Wunsch nah, aktiv zu werden und den Brückenschlag zu versuchen. Hier soll das Projekt „Mit Poesie durch Pandemie“ ansetzen.

Regensburg. Bei diesem Vorhaben handelt es sich um ein Facebook-Reichweiten-Projekt verschiedener Künstlerinnen und Künstler, das Lyrikerinnen und Lyrikern sowie wirtschaftlichen bzw. kulturellen Akteuren gleichermaßen als kleine Unterstützung dienen sollen. Seit Montag, 30. März, wird täglich über die gleichnamige Facebook-Präsenz ein Gedicht verschiedenster Lyrikernnen und Lyrikern veröffentlicht werden. Der Sonntag steht im Zeichen der Musik. Musikerinnen und Musiker interpretieren die Gedichte der vergangenen Woche.

Im Zuge der Postings wird zudem ein krisengeschüttelter Akteur vorgestellt. Auf diesem Weg soll die Sichtbarkeit im derzeitigen kulturellen und wirtschaftlichen Chaos erhöht werden.

Damit dieses Projekt Wirkung erzielen kann, bedarf es einiger Unterstützung. So haben sich bereits einige Künstlerinnen und Künstler bereiterklärt, am Vorhaben mitzuwirken. An Mitwirkung interessierte Künstlerinnen und Künstler werden gebeten, sich per Mail an mitpoesiedurchpandemie@gmail.com zu melden. Die Mitwirkung beschränkt sich nicht nur auf die lyrische Sparte.

Der siebte Beitrag kommt jeweils aus der musikalischen Sparte. Die Frankfurter Musikerin Anna W. von Huber und der Regensburger Musiker Christian P. interpretieren die Gedichte, die im Laufe der Woche über „Mit Poesie durch Pandemie“ veröffentlicht wurden. Dabei beweisen sie, dass Poesie durchaus musikalisch sein kann. Ihren Beitrag widmen sie den Aktionen „Musicians without borders“ und „Playing for change“, die es sich zur Aufgabe gemacht haben, Menschen in Krisengebieten musikalisch zu unterstützen. Sei es in Form von kostenlosem Musikunterricht oder Musiktherapie. Das Ziel ist, für die jeweiligen Menschen einen Alltag zu schaffen, der Freude bereitet und träumen lässt.