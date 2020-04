Abgesagt Das Coronavirus macht auch den Palmator auf dem Adlersberg unmöglich

Das nach eigenen Angaben größte Starkbierfest der Welt, der Palmator auf dem Adlersberg bei Pettendorf findet heuer wegen der Corona-Pandemie nicht statt.

Pettendorf. Dennoch beruhigte (am Donnerstag, 2. April), Stefan Fehle, der Sprecher des Prösslbräu, im Bayerischen Rundfunk (Studio Niederbayern/Oberpfalz) alle Anhänger des fertig gebrauten Biers mit den Worten: „Der gute Palmator wird nicht weggeschüttet.“ Vielmehr werde das gefragte Getränk komplett in Flaschen abgefüllt und an Getränkemärkte rund um Regensburg geliefert. Das Betriebsgeheimnis, wieviel Starkbier auf diesem Weg in den Absatz geht, wollte Fehle nicht lüften. Er sagt: „Das macht der Chef. Und der ist nicht da.“ Fehle machte allen Freunden des Palmator Hoffnung, dass das Fest nächstes Jahr wieder stattfindet und das Bier dann noch besser schmeckt.

Der Palmator am Palmsonntag auf dem Adlersberg lockt alljährlich tausende Besucher an. Der bisherige Besucherrekord stammt von 2017. Damals besuchten nach Schätzungen 13.000 Menschen das Wirtshaus mit Biergarten in einem ehemaligen Dominikanerinnenkloster westlich von Regensburg. Bei Frühlingstemperaturen von etwa 20 Grad Celsius wurden 150 Hektoliter Starkbier getrunken. Jede der 15.000 ausgeschenkten Maßen kostete acht Euro. Damals mussten rund 30 Besucher von Rettungsdiensten behandelt werden, neun kamen in ein Krankenhaus.

Das Starkbier, der Palmator, hat einen Alkoholgehalt von 7,4 Prozent und 18,8 Prozent Stammwürze. Insgesamt braut die kleine Familienbrauerei pro Jahr rund 5.000 Hektoliter Bier.