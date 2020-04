Einsendeschluss verlängert Schreibwettbewerb „Die Farben meines Ichs – the colours of myself“ – weiter Texte gesucht

Der Schreibwettbewerb zum Thema „Die Farben meines Ichs“, eine Kooperationsveranstaltung von KulTür Regensburg und dem W1 – Zentrum für junge Kultur, ruft junge Regensburgerinnen und Regensburger zu Stift und Papier, um ihren Gedanken zu diesem Thema freien Lauf zu lassen. Obwohl bereits viele Texte eingereicht wurden, wurde der Einsendeschluss aufgrund der aktuellen Situation bis Sonntag, 5. April, verlängert.

Regensburg. Gesucht sind Texte, seien es Gedichte, Kurzgeschichten, Comics, Poetry Slam oder fremdsprachige Texte, die einen deutschlandweiten Platz in den Literaturautomaten der Düsseldorfer Initiative „zakk“ finden möchten. Diese umgebauten Zigarettenautomaten verbreiten ganz nach dem Motto „Kultur statt Kippe, Lyrik statt Lucky Strike“ Literatur in kleinen Boxen für einen Münzeinwurf von zwei Euro.

Gerda Stauner, Schriftstellerin und Trägerin des Kulturförderpreises, Dr. Thomas Martinec, Germanist, sowie die junge Abiturientin und angehende Studentin für Kommunikationsdesign Marlene Stahl widmen sich ehrenamtlich der Herausforderung, fünf Preistragende aus den eingesendeten Texten auszuwählen. Auf die Preisträgerinnen und Preisträger wartet eine Veröffentlichung in sämtlichen Literaturautomaten Deutschlands sowie auf den Websites der Veranstaltenden.

Am Samstag, 30. Mai, findet das Projekt seinen Höhepunkt in einem vielfältigen Workshoptag zum Thema „Die Farben meines Ichs“ sowie einer anschließenden Preisverleihung und Abschlusslesung der Preisträgerinnen und Preisträger. Alle jungen Menschen im Alter von 13 bis 30 Jahren dürfen sich im Rahmen der Workshops beispielsweise mit der Sprache des eigenen Ichs auseinandersetzen oder Farbbotschaften erkennen, entschlüsseln und anwenden lernen. Jona Manow, Fiona Gläser und Florian Topernpong stehen als Referentinnen und Referenten in den Startlöchern, um die Teilnehmenden in ihre Welten der Farben zu entführen.

Die Rahmenbedingungen und Einsendekriterien sowie alle weitere Informationen sind auf der Website des W1 – Zentrum für junge Kultur zu finden. Aufgrund der aktuellen Situation kann das Stattfinden des Workshoptags sowie der öffentlichen Preisverleihung am 30. Mai nicht gewährleistet werden. Im Fall eines Ausfalls darf man sich jedoch auf eine Alternative freuen. Weitere Informationen zum Schreibwettbewerb gibt es im Internet unter www.regensburg.de.