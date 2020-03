BR informiert Corona-Krise verzögert DAB+ Kanalumstellung in der Oberpfalz

Foto: 123rf.com

Eigentlich war geplant, das DAB+ Regionalangebot in der Oberpfalz in den kommenden Wochen flächendeckend von Kanal 12 D auf den neuen Kanal 6 C umzustellen. Durch die Einschränkungen aufgrund der Corona-Krise können die bereits begonnenen Arbeiten jedoch aktuell nicht fortgesetzt werden.