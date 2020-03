Chor St. Anton Orchesterkonzert am 22. März findet nicht statt

Foto: 123rf.com

Aufgrund der Ausbreitung des Coronavirus in Deutschland hat sich der Chor St. Anton dazu entschlossen, sein Orchesterkonzert am Sonntag, 22. März, in der Heimatpfarrei St. Anton in Regensburg abzusagen.