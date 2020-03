Coronavirus Vorstellungsbetrieb am Theater Regensburg geht weiter – interaktive Formate müssen entfallen

Das Theater Regensburg verfolgt die aktuelle Situation zum Corona-Virus sehr genau. Nach Rücksprache mit den zuständigen Behörden besteht zum jetzigen Zeitpunkt keine Notwendigkeit für Vorstellungsabsagen (Stand 10.3.2020). Die Veranstaltungen finden – bis auf interaktive Formate von Tanz und Jungem Theater – wie geplant statt.

Regensburg. „In allen Spielstätten achten wir auf erhöhte Hygienestandards. Sollte sich die Lage verändern, werden wir unverzüglich reagieren und Sie und unsere Besucherinnen und Besucher per Pressemitteilung, auf der Webseite des Theaters Regensburg und in unserem Newsletter informieren“, so die Verantwortlichen.Die Türen in die Zuschauersäle öffnet das Einlasspersonal – so gelangen die Besucherinnen und Besucher ohne Klinkenkontakt zu ihrem Platz. Die Reinigungszyklen wurden erhöht und das Personal auf die besondere Situation vorbereitet.

Antworten auf häufig gestellte Fragen zum Virus finden sich im Internet unter www.rki.de.