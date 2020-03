Luisa und Lukas Inklusives Theaterprojekt „Frontal“ wird bühnenreif

Das inklusive Theaterstück „Luisa und Lukas“, das Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit und ohne Behinderung gemeinsam entwickelt haben, handelt von der großen Frage, was das Leben lebenswert macht.

Regensburg. Wie können wir mit Lebenskrisen zurechtkommen ... oder auch nicht? Theater „Frontal“ ist das jüngste, inklusive Projekt der Katholischen Jugendfürsorge Regensburg (KJF). Die Aktion Mensch fördert und unterstützt es. Die Proben und der Kartenverkauf laufen auf Hochtouren, denn bald ist Premierenzeit.

Theater „Frontal“ ist eine neu formierte freie Theatergruppe unter der Federführung des Sozialpädagogen und Schauspielers Tobias Ostermeier. Er hat mit seinem Team bei drei Castings, zu denen fast 50 Leute kamen, eine große, bunte Truppe zusammengestellt, die in allen Bereichen inklusiv arbeitet. Zusammen haben die Teilnehmerinnen und Teilnehmer die Geschichte von der jungen Frau Luisa Körbler entwickelt. Luisa macht Musik, genießt ihre Beziehung mit ihrer ersten großen Liebe und hat einen wunderbaren Freundeskreis. Klar wollte sie immer „besonders“ sein – wie viele andere in ihrem Alter auch. Durch einen Unfall wird Luisa aus heiterem Himmel auf ganz andere Weise „besonders“... Sie wird sehr wahrscheinlich nie mehr gehen können. Alles scheint nun in Frage gestellt: Band, Freunde, Liebe, Zukunft ... auch das Leben?

Ab sofort können per Mail an frontal.regensburg@gmail.com Karten für das inklusive Theaterstück bestellt werden. Am 28. März findet die Vorpremiere in der Galerie St. Klara in der Kapuzinergasse 11 in Regensburg statt. Premiere ist am 2. April am Theater der Uni in Regensburg. Dort findet auch am 3. April eine Aufführung statt. Beginn ist jeweils um 19 Uhr. Der Eintritt kostet zehn Euro, Assistenten beziehungsweise Begleitpersonen von Menschen mit Behinderung haben freien Eintritt.