Herzlich willkommen Schnuppertraining der Narragonia-Garden

Für die Vorbereitungen der neuen Saison sind die Garden der Narragonia schon wieder dabei sich zu formieren und die neuen Tänze einzustudieren. Die Narragonia will den Fasching in Regensburg noch attraktiver und noch stürmischer machen. Dafür sucht die Narragonia immer Nachwuchs für die Garden und auch gerne nette Leute, die sich im Verein einbringen wollen.

Regensburg. Jeder ist bei der Narragonia herzlich willkommen. Sollte jemand Interesse haben und kann zum Schnuppertraining Termin nicht kommen, ist es möglich, sich per Mail an info@narragonia.de oder unter der Telefonnummer 0160/ 6982331 bei Präsident Lichtl Erich zu melden.

Die Große Garde ab 18 Jahre bietet am Mittwoch, 11 März, und Mittwoch, 18 März, jeweils von 20 bis 22 Uhr in der Turnhalle der Grundschule Hohes Kreuz in der Straubinger Straße 42 in Regensburg ein Schnuppertraining an.

Die Jugendgarde für Jugendliche zwischen zwölf und 17 Jahren bietet ein Schnuppertraining am Dienstag, 17. März, von 19.15 bis 21 Uhr in der Turnhalle der Grundschule St. Nikola Reinhausen 40 in Regensburg an.

Und die Kindergarde für Kinder zwischen vier und zwölf Jahren lädt am Freitag, 20. März, von 17.45 bis 19 Uhr zum Schnuppertraining in die Turnhalle Grundschule Hohes Kreuz in der Straubinger Straße 42 in Regensburg ein.