Interaktive Ausstellung Eine digitale Reise zu den Lieblingsorten junger Regensburger

Was haben die Schillerwiese, das Kloster St. Klara, das Jugendzentrum Kontraste und ein Boxclub gemeinsam? Es sind alles Lieblingsorte von jungen Regensburgern. Sieben Jugendliche aus fünf verschiedenen Ländern haben sich beim Projekt „Fingerzeig 93.X: Dein Lebensraum! Dein Freiraum?“ der Herausforderung gestellt, diese Orte zu untersuchen und über deren Geschichte zu recherchieren.

Regensburg. Über ein halbes Jahr lang waren sie mit Unterstützung der beiden Projektleiterinnen Claudia Eisenrieder und Gerda Stauner damit beschäftigt, aus einem Berg von Informationen, Fotos und Videos eine interaktive Ausstellung mit digitaler Stadtrallye zu erstellen.

Die Ausgangsfrage zum Projekt lautete: Wie bringt man Jugendliche dazu, sich dem Lesen und Schreiben zu widmen? Der Deutsche Bibliotheksverband hat darauf eine einfache Antwort: Man macht ein digitales Angebot. Das Format „Total digital!“, das vom Bundesförderprogramm „Kultur macht stark“ finanziert wird, holt die junge Zielgruppe genau da ab, wo sie ohnehin schon ist und arbeitet mit Hilfsmitteln, denen die Schüler aufgeschlossen gegenüberstehen.

Die Kulturwissenschaftlerin Claudia Eisenrieder und die Schriftstellerin Gerda Stauner knüpfen mit ihrem Projekt „Fingerzeig 93.X“ dort an. Unterstützt durch den Bürgerverein Süd-Ost e.V., den Arbeitskreis ausländische Arbeitnehmer e.V. und die Staatliche Bibliothek Regensburg konnte die Idee schließlich umgesetzt werden. So entstanden unterhaltsame und tiefsinnige Beiträge, die allesamt von den Jugendlichen selbst erarbeitet wurden.

Die Ergebnisse werden am 19. März ab 18 Uhr im Erdgeschoss-Gewölbe am Haidplatz 8 in Regensburg vom Projektteam in Zusammenarbeit mit dem Kulturamt der Stadt Regensburg und ihm Rahmen des kulturellen Jahresthemas präsentiert. Interessierte sind herzlich willkommen, die Ausstellung zu besuchen und die integrierte, digitale Stadtrallye gleich vor Ort zu testen. Die interaktive Ausstellung kann ab April 2020 entliehen werden.