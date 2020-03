DAV-Vortrag Kanadas wilder Westen – mit Rucksack und Zelt

Foto: DAV Regensburg/Elisabeth-Anna Blendl

Am Donnerstag, 19. März, um 19.30 Uhr erzählt Elisabeth-Anna Blendl im Seminarraum des DAV-Kletterzentrums in Lappersdorf von ihrer Reise in den Westen Kanadas: Unendliche Wildnis und Weite, egal in welche Richtung man blickt.