Heimat- und Volkstrachtenverein Frühjahrssitzweil in Regenstauf am 21. März

Foto: Tobias Lehner

Im Rahmen seiner Veranstaltungsreihe zum 90-jährigen Gründungsfest richtet dieses Mal auch der Heimat- und Volkstrachtenverein „Stamm“ in Regenstauf am Samstag, 21. März, ab 19.30 Uhr, in der Diesenbacher Bürgerstube die Frühjahrssitzweil des Gebietes Süd im Oberpfälzer Gauverband aus.