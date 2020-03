Veranstaltungsreihe Altbayerisches Passionssingen in der Pfarrkirche

Um den Gedanken der inneren Einkehr und Buße in der christlichen Fastenzeit zu verdeutlichen, veranstaltet der Heimat- und Volkstrachtenverein „Stamm“ Regenstauf im Rahmen seiner Veranstaltungsreihe zum 90. Gründungsjubiläum am Palmsonntag, 5. April, ab 17 Uhr in der Pfarrkirche St. Johannes im Regenstaufer Ortsteil Diesenbach ein Passionssingen.