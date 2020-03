Gesangstalent Regensburger ist Tenor in der „Boygroup der Volksmusik“

Seine Vorbilder sind Max Raabe und Udo Jürgens, selbst komponiert er unter anderem klassische Stücke, doch auf der Bühne und im Fernsehen ist der ehemalige Domspatz Stephan Schlögl aus Stadlern im Landkreis Schwandorf noch in einer ganz anderen Formation zu sehen: als Tenor der Gruppe „Stimmen der Berge“.

Regensburg/Stadlern. Der musikalische Lebenslauf des 26-Jährigen begann vor 20 Jahren mit seinem ersten Instrument, dem Akkordeon. Sein Vater spielte in einer Blaskapelle und in einer Tanzband, so nahm Musik im Leben der Familie eine große Rolle ein. Zum Akkordeon kamen ab der fünften Klasse das Klavier und ab der siebten Klasse die Trompete dazu. Im Alter von zehn Jahren sprach der Direktor seiner Schule den jungen Stephan Schlögl an und machte ihn auf den Tag der offenen Tür bei den Regensburger Domspatzen aufmerksam. Sein eigentlicher Plan war die Wirtschaftsschule, doch er überzeugte und wurde ins Musikgymnasium der Domspatzen aufgenommen.

Dort verbrachte er acht sehr ereignisreiche Jahre mit vielen Konzertreisen im europäischen Raum und einem Konzert in der pompösen und beeindruckenden National Concert Hall in Taiwan. Ein persönliches Highlight für ihn war ein Austauschjahr in der zehnten Klasse in Amerika. Dort besuchte er die „Presscott Highschool“ und spielte Trompete in einer Jazz- und Marching-Band. Auf Einladung der Queen machte er dann mit der Band mal eben einen Ausflug nach London zur „New Year‘s Parade“. Die Missbrauchsvorwürfe kann Stephan Schlögl übrigens nicht bestätigen, das habe er bei den Domspatzen definitiv nie erlebt, im Gegenteil: Er hatte dort die beste Zeit und würde sich jederzeit wieder so entscheiden.

Nach dem Abitur trat er dem Regensburger „Renner-Ensemble“ bei und hat dort als zweiter Vorstand zum Beispiel eine Taiwan-Konzertreise organisiert. Im Jahr 2014 gründete er zusammen mit einem Freund die A-Cappella- und Vocal-Pop-Band „Free Vocals“, die zu sechst zum Beispiel Songs von Billy Joel oder den Wiseguys singen – oder auch eigene Kompositionen. Denn Stephan Schlögl komponiert auch eigene Werke, auch im klassichen Bereich, beispielsweise ist gerade eine Messe in Arbeit. Für die „Free Vocals“ hat er das Stück „Am Abend“ geschrieben, das bereits 50.000 Aufrufe auf Spotify hat.

Auf eine Weiterempfehlung des Nachwuchschorleiters der Domspatzen, Karl-Heinz Liebl, hat sich im Jahr 2015 die Volksmusik-Gruppe „Stimmen der Berge“ an ihn gewandt. Seitdem ist Stephan Schlögl in der „Boygroup der Volksmusik“ als Tenor mit dabei. Regelmäßig sieht man die Gruppe, die aus ehemaligen Domspatzen besteht, im Fernsehen, zum Beispiel bei „Wenn die Musi spielt“ oder in der „Abendschau“. Im April 2020 wird der Tenor mit „Stimmen der Berge“ im TV beim „Schlagerspaß mit Andi Borg“ zu sehen sein. Am 17. April 2020 wird das achte Album der Gruppe mit dem Namen „Sing mit! Die große Kultschlagerparty“ erscheinen. Die fünf Sänger geben außerdem zwischen 80 und 120 Konzerte im Jahr im ganzen deutschsprachigen Europa von Südtirol über Deutschland bis in die Niederlanden. Der größte Erfolg war bisher die Bestplatzierung auf Platz 5 der deutschen Albumcharts mit dem Album „Deutsches Gold“.

Seit seiner Kindheit spielt Musik eine große Rolle

Stephan Schlögl hatte zu dieser Musikrichtung „schon immer einen guten Draht“, da er in seiner Kindheit durch seine Eltern mit sehr vielen Schwarz-Weiß-Filmen mit Heinz Erhardt, Peter Alexander oder Hans Moser aufgewachsen ist. Die besondere Bedeutung dieser Musik sei ihm allerdings erst dann bewusst geworden, als er gemerkt hat, welch große Dankbarkeit man damit erfährt. „Nicht nur aus dem deutschsprachigen Europa, sondern aus Ländern der ganzen Welt bekommt man Nachrichten, in denen Menschen diese Musik hören und sich bei uns bedanken möchten“, erzählt der Tenor, „zum Beispiel aus den USA, Kanada, Uruguay, Spanien oder Schottland“. Seine Fans beschreibt Schlögl als sehr treu und obwohl die meisten zwischen 40 und 70 Jahre alt sind, gebe es auch mehr junge Fans, als man denkt. Beispielsweise erreichte ihn kürzlich die Nachricht einer 22-jährigen Italienerin, die zum Deutschlernen sehr gerne „Stimmen der Berge“ höre.

Parallel zu „Stimmen der Berge“ ist Stephan Schlögl ab sofort mit dem Ensemble „LauschWerk“ unterwegs, im Mai 2020 stehen zum Beispiel drei Konzerte in der Elbphilharmonie mit der Jugendchorakademie und dem Staatsorchester Hamburg an. Viel Zeit bleibt bei diesem Terminplan nicht, aber wenn er dann doch mal eine freie Stunde hat, dann trifft er gerne Freunde oder geht joggen – zwei Mal im Jahr läuft er „seinen obligatorischen Halbmarathon“.

Doch nicht nur als Sänger und Sportler hat der junge Tenor Erfolg, sondern auch als Student. Neben Konzerten und Fernsehauftritten studiert er nämlich noch im Bachelor Gesangspädagogik an der Hochschule für katholische Kirchenmusik und Musikpädagogik und zusätzlich Schulmusik auf Lehramt Gymnasium an der Universität Regensburg. Sein Traum wäre, in Teilzeit als Lehrer mit jungen Menschen zu arbeiten und die andere Zeit künstlerisch aktiv zu sein. Auf keinen Fall will er weg von der Bühne. Auch seine Oma sei „der Stolz in Person“, denn sie hörte die „Stimmen der Berge“ schon längst, bevor Stephan Schlögl diese überhaupt kannte. Selbst ist er großer Fan von Oldies, den Beatles, Max Raabe und Country, Jazz oder Klassik – Radiomusik hört er eher weniger.

Mehr Infos zu Stephan Schlögl, den „Stimmen der Berge“ und zu kommenden Terminen findet man im Internet unter www.stimmenderberge.com oder auf der Facebook-Seite von Stephan Schlögl unter www.facebook.com/stephanschloegltenor.