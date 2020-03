Orchesterkonzert Chorwerke von Joseph Haydn und Ludwig van Beethoven in der Stadtpfarrkirche St. Anton

Foto: Dr. Johanna Haertl

Der Chor der Stadtpfarrei St. Anton Regensburg (Furtmayrstraße) wird am Sonntag, 22. März, um 16 Uhr, in seiner Heimatpfarrei in einem Orchesterkonzert „Die sieben letzten Worte unseres Erlösers am Kreuze“ von Joseph Haydn und den „Elegischen Gesang op. 118“ von Ludwig van Beethoven zu Gehör bringen.