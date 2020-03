Theater Regensburg „Drum Dancing“ stellt die Normalität auf den Kopf

Am Theater Regensburg läuft aktuell die zweite Produktion des neuen Tanzchefs „Drum Dancing“.

Regensburg. Normalerweise kommen die Tänzerinnen und Tänzer eines Stücks von der Seite auf die Bühne getanzt. Normalerweise sitzen die Musiker im Orchestergraben. Und normalerweise gibt es auch keinen Schlagzeuger auf der Bühne. Doch in der Kunst ist alles erlaubt und so ließ sich Georg Reischl, neuer Tanzchef am Theater Regensburg, etwas eher Außergewöhnlicheres einfallen. Das Tanzstück „Drum Dancing“ steht im „Dialog zwischen Bewegung und Musik, Tanz und Drums“.

Hier erscheinen die Tänzer wie aus dem Nichts, denn anstelle des Orchestergrabens wird eine Schräge aufgebaut, die zum Eintanzen, aber auch für die Choreographie benutzt wird. Auf der Bühne steht hier tatsächlich ein Schlagzeug, gespielt wird es von Vincent Glanzmann. Gemeinsam mit dem in Zürich wohnhaften Schlagzeuger erarbeitete Reischl das Stück. Die Musik war dabei keineswegs von Anfang an fertig komponiert, sondern entstand im Prozess mit den Tänzerinnen und Tänzern. Deswegen geht es in „Drum Dancing“ vor allem auch um Empathie, um das Aufeinanderhören.

Inspiration dabei war der „Heyoka“-Clown der Lakota-Mythologie Nordamerikas. Er spiegelt die Gesellschaft wider, indem er immer das Gegenteilige ausführt: rückwärts auf einem Pferd reitet, Kleidung falsch herum trägt oder sich auszieht, wenn er friert beispielsweise. Und etwas Clownhaftes haben die Kostüme von Min Li – Ganzkörperanzüge mit Punkten und eine schwarz-weiß gestreifte Art Hülle – tatsächlich an sich.

Während der erste Teil eher klassische Figuren beinhaltet und für Ordnung steht, wird diese im zweiten Teil „wortwörtlich auf den Kopf gestellt“. Hier wird getanzt ohne Vorgaben und hier kommt auch das Wesen des Clowns mehr ins Spiel – so gibt es auch die ein oder andere Stelle im Stück, die das Publikum zum Lachen bringt. Und die Schlagzeugrhythmen verlocken zum „mentalen Tanz der Freiheit“, was letztendlich auch die Botschaft von „Drum Dancing“ ist: tanzen ohne Hemmungen, das Leben mit Humor nehmen und Selbstironie feiern. Alle Vorstellungstermine und weiter Infos findet man im Internet unter www.theater-regensburg.de.