Kammermusik Malinconia-Ensemble Stuttgart zu Gast beim Sudetendeutschen Musikinstitut

Der Regensburger Komponist Thomas Emmerig. Foto: Peter Pavlas

Das Malinconia-Ensemble ist am Samstag, 7. März, zu Gast beim Sudetendeutschen Musikinstitut. In einem Konzert in der Regensburger Weinschenkvilla präsentieren die Stuttgarter Musiker Kammermusik vom 18. Jahrhundert bis in die Gegenwart. Beginn des Konzerts ist um 19 Uhr.