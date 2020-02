„Baroque en concert“ Blockflötenquintett „Seldom Sene“ gastiert in der Lutherkirche

Foto: Sarah Wijzenbeek

Mit „Baroque en concert“ entführt das Amsterdamer Blockflötenquintett „Seldom Sene“ am Samstag, 21. März, zusammen mit dem viel gefeierten Tastenmusiker Matthias Havinga am Cembalo in die Welt der barocken Konzerte.