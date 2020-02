Am Samstag, 29. Februar, veranstaltet die CSU Alteglofsheim ab 18 Uhr ein Bockbierfest im Gasthaus Spreizn in Alteglofsheim und lädt hierzu alle Interessierten herzlich ein.

Alteglofsheim. Es spielen die „Original Moosgrab'ntaler“ und gibt Bockbier aus dem Fass. Auch für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt.

„Da wir heuer ein Schaltjahr haben, und den 29. Februar also als zusätzlichen Tag geschenkt bekommen, bietet es sich doch an, diesen Tag zuerst mit der Familie zu verbringen und abends dann zünftig mit uns im Wirtshaus in Alteglofsheim zu feiern“, so der Alteglofsheimer CSU-Ortsvorsitzende und Bürgermeisterkandidat Wolfgang Voigt.