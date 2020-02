Großartiges Fest Theaterball 2020 – Regensburg im Charleston-Fieber

Die Bühnenshows entführten das Publikum in die Goldenen 20er. Foto: altrofoto.de/Moosburger

„Tanz in die 20er“, so lautete das Motto des Theaterballes 2020 in Regensburg. Und dazu hatten sich die Gäste am Samstag, 22. Februar, mächtig in Schale geworfen.