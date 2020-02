Vortrag Die Regensburger Patriziertürme – Zeugnisse der Vergangenheit

Türme westlich der Steinernen Brücke. (Foto: Dr. Kerstin Pöllath)

Der Heimatpfleger der Stadt Regensburg, Dr. Werner Chrobak, lädt in Kooperation mit dem Historischen Verein für Oberpfalz und Regensburg am Dienstag, 11. Februar, um 19 Uhr in den Großen Runtingersaal (Keplerstraße 1) zu einem Vortrag von Dr. Kerstin Pöllath über die Regensburger Patriziertürme ein. Der Eintritt ist frei.