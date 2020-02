Bereits zum 13. Mal feiern Regensburgerinnen und Regensburger von Jung bis Alt am 20. und 21. Juni 2020 ein interkulturelles Fest für Toleranz und Demokratie am Grieser Spitz.

REGENSBURG Am Samstag, 20. Juni, dem Jugendkulturtag, gibt es für Bands aus dem Raum Regensburg die Möglichkeit, sich einem breiten Publikum zu präsentieren. Mit dabei waren in der Vergangenheit beispielsweise Klangphonics, Levanter, Swirlpool, Looking for Alaska, Beisser, AberHallo, Take Off Your Shirts, The Prosecution und viele mehr.

Bewerben können sich Bands noch bis zum 31. März 2020 per Mail an jungekultur@regensburg.de.