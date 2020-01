„Kochen, damit andere satt werden“ Viel Genuss und Gutes beim Kolping-Fastenessen

(Foto: duha127/123RF)

Die Grundidee ist einfach: Die Kolpingsfamilie Hemau kocht für alle Interessierten und lädt sie zu Beginn der Fastenzeit am Samstag, 29. Februar, um 19 Uhr, in den Jugendheimsaal in Hemau ein und verwöhnt die Gäste mit einem Drei-Gänge Menü.