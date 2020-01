Fotoausstellung in der Stadtbücherei „Boden unter meinen Füßen“ von 5. Februar bis 3. März

Boden ist Lebensraum und Lebensgrundlage zugleich, denn gesunde Böden sind die Grundlage unserer Nahrung.

REGENSBURG In der Fotoausstellung „Boden unter meinen Füßen“, die aus einem Fotowettbewerb des Verbraucherservice Bayern im KDFB e.V. hervorgegangen ist, zeigen Hobbyfotografen in beeindruckenden und originellen Bildern, welche Bedeutung Boden für sie persönlich hat. Die Ausstellung informiert außerdem über die Wichtigkeit von Boden und die Gefährdung durch Schadstoffeinträge, Erosion und Versiegelung und zeigt, was Verbraucherinnen und Verbraucher zum Bodenschutz beitragen können. Die Ausstellung kann vom 5. Februar bis 3. März 2020 in der Stadtbücherei, Thon-Dittmer-Palais, Haidplatz 8, zu den bekannten Öffnungszeiten (Dienstag bis Freitag von 10 bis 19 Uhr und am Samstag von 10 bis 16 Uhr) kostenlos besucht werden.