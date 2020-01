„Zwoa Achterl bitte!“ Zwei Gitarren und ein guter Zweck – Erlös geht an das Johannes-Hospiz

(Foto: skovoroda/123RF)

Am Samstag, 25. Januar, spielt das Gitarrenduo „Zwoa Achterl bitte!“ im Mehrzweckgebäude in Pentling ein Konzert. Der Erlös des Konzerts geht an das Johannes-Hospiz.