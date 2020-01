Singen mit Kindern Rhythmisches Singen und Klatschen im Evangelischen Bildungswerk in Regensburg

Am Mittwoch, den 29. Januar, findet in Regensburg wieder das Kindersingen der Kultur- und Heimatpflege des Bezirks Oberpfalz mit Veronika Schmidt und dem stellvertretenden Bezirksheimatpfleger, Florian Schwemin, statt. Sangesfreudige Kinder und Jugendliche mit deren Eltern, Großeltern, Lehrern und Erziehern sind herzlich willkommen.

REGENSBURG Neben dem Singen von Kinder- und Scherzliedern erwartet musikinteressierte Kinder rhythmisches Klatschen und Tanzen sowie das Kennenlernen verschiedener Instrumente. Treffpunkt ist um 15.30 Uhr in der Kapelle des evangelischen Bildungswerks in Regensburg. Es ist keine Anmeldung erforderlich und der Eintritt ist frei.

Das nächste Kindersingen findet am 19. Februar, statt. Nähere Auskünfte erteilt Veronika Schmidt, Kultur- und Heimatpflege des Bezirks Oberpfalz unter der Telefonnummer 0941/ 9100-1301 oder per Mail an veronika.schmidt@bezirk-oberpfalz.de.