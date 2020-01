Brauchtum Die Kirmweiber eröffneten den Hemauer Fasching nach alter Tradition

„Taferlbub“ Gerhard Böhm führt den Kirmzug traditionell an. (Foto: Markus Bauer)

In die Kommunalwahl bzw. ins Roulette der Bürgermeisterkandidaten in Hemau greifen die Kirmweiber nicht ein. Damit bleibt es in der Tangrintelstadt bei einer Kandidatin und einem Kandidaten für das Amt des Stadtoberhaupts. Die Kirmweiber sind ja auch keine Ausspielgruppe, sondern sie kündigen den Beginn der närrischen Zeit in Hemau. Und zwar nach alter Tradition immer am Sonntag nach Dreikönig.