Online-Fotowettbewerb Jetzt mitmachen beim fünften Jugendfotopreis Oberpfalz 2020 – beste Bilder zum Thema „Veränderung“ gesucht

Der fünfte Jugendfotopreis Oberpfalz sucht bis zum 4. März 2020 die besten Fotografien von Jugendlichen aus der Oberpfalz. Eingesendet werden können Einzelbilder oder Fotoserien zum Thema „Veränderung“. Mitmachen können alle Jugendlichen von 14 bis 26 Jahren, die in der Oberpfalz wohnen und nicht-kommerziell arbeiten. Gesucht werden Fotos, die eine persönliche Geschichte erzählen und packende Momentaufnahmen abbilden.

OBERPFALZ Ein neuer Style? Ein Umzug in eine fremde Stadt? Schule fertig und tausend Möglichkeiten? Neue Liebe oder Herzschmerz? Heute so, morgen schon wieder ganz anders. Veränderung passiert gerade in der Jugend, immer und überall. Der Jugendfotopreis Oberpfalz sucht Bilder, die eine Geschichte darüber erzählen, wo und wie „Veränderung“ im Alltag von Jugendlichen stattfindet.

Ab sofort können junge Kreative ihre Bilder hochladen und ihre Geschichte dazu erzählen. Einsendeschluss ist der 4. März 2020. Zu gewinnen gibt es Geldpreise im Wert von 1.000 Euro. Zudem winkt die Teilnahme an Fotoworkshops mit professionellen Fotografierenden und mehreren Ausstellungen in der Oberpfalz. Das Publikum bestimmt per Online-Voting die Finalteilnehmenden. Eine unabhängige Fachjury nominiert die Preisträgerinnen und Preisträger des Jugendfotopreises Oberpfalz. Die Gewinnerfotos werden bei der feierlichen Preisverleihung am 16. Mai 2020 im W1 Zentrum für junge Kultur in Regensburg prämiert.

Alle Bilder können im Internet unter www.jugendfotopreis-oberpfalz.de eingereicht werden. Nähere Infos zum Wettbewerb gibt es zudem auf Instagram unter www.instagram.com. Der Jugendfotopreis Oberpfalz findet seit 2015 statt und ist eine Veranstaltung des Bezirksjugendrings Oberpfalz in Kooperation mit dem JFF Institut für Medienpädagogik sowie dem W1 Zentrum für junge Kultur in Regensburg. Unterstützer sind der Bezirk Oberpfalz und C3 marketing agentur GmbH. Für Fragen steht Romina Nölp, Medienfachberaterin für den Bezirk Oberpfalz, unter der Telefonnummer 0941/ 599 97 35 oder per Mail an noelp@medienfachberatung.de zur Verfügung.