Liederabend mit Wolfgang Antesberger Regensburger Tenor präsentiert Lieder von Tomaschek und Schubert

(Foto: Wilfried Hösl)

Das Sudetendeutsche Musikinstitut lädt am Sonntag, 26. Januar, um 17 Uhr zum Liederabend mit Wolfgang Antesberger in den Festsaal des Bezirks Oberpfalz, Ludwig-Thoma-Straße 14, in Regensburg ein.