Um Anmeldung wird gebeten Zweites Benefiz-Preisschafkopfturnier in Hemau – Erlös wird wieder gespendet

(Foto: Lions Club Oberpfälzer Jura)

Der Lions Club Oberpfälzer Jura veranstaltet am Freitag, 14. Februar, um 19 Uhr (Einlass ab 18 Uhr), sein zweites Benefiz-Preisschafkopfturnier in Hemau in der Tangrintelhalle zugunsten sozialer/kultureller Zwecke.