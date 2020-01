Faschingsspaß hoch drei Premiere in Beratzhausen – 2020 regieren gleich drei Prinzenpaare

Aller guten Dinge sind drei: Das gilt in diesem Fasching in Beratzhausen für die närrischen Herrscher. Denn gleich drei Prinzenpaare regieren hier seit Freitag, 3. Januar 2020, bis zum Faschingsdienstag: ein Kinderprinzenpaar, ein Jugendprinzenpaar und ein erwachsenes Prinzenpaar. Das gab es noch nie in der bislang 43-jährigen Geschichte der Prinzengarde Beratzhausen wie auch in der bis zum Jahr 1912 zurückreichenden Faschingsgeschichte des Ortes.

BERATZHAUSEN Damit haben auch die Bambinigarde, die Kindergarde und die „große“ Garde, die „Roten Funken“, jeweils ihr eigenes Herrscherpaar. Nebenbei bemerkt: Es gibt auch noch eine Jugendshowtanzgruppe. Im bis zum 25. Februar dauernden Fasching werden das Kinderprinzenpaar und das Jugendprinzenpaar vor allem Veranstaltungen für die junge Generation besuchen, alle drei Paare werden natürlich bei den Highlights – Faschingszug am 22. Februar, Prunksitzung am 24. Februar – präsent sein.

Bemerkenswert sind die drei Prinzenpaare auch deshalb, weil seit Frühsommer 2019 mit dem letztjährigen Prinzen Tobias Waßner nun ein neuer Präsident an der Spitze der Faschingstruppe steht, der Präsident Christian Eglmeier (13 Jahre lang Präsident, 26 Jahre insgesamt im Fasching aktiv) abgelöst hat. Während der Präsidentschaft Eglmeiers ist Beratzhausen zu einer Faschingshochburg im westlichen Landkreis Regensburg geworden. Da noch Neues zu schaffen erschien zumindest schwierig.

Die drei Prinzenpaare beweisen das Gegenteil. „Es war ein positiver Zufall. Wir hatten mehrere Interessenten für Prinz und Prinzessin im Kinder- und Jugendbereich“, blickt Waßner zurück. Die logische Folge: ein Kinder- und ein Jugendprinzenpaar.

Ein guter Teil der sechs Prinzessinnen und Prinzen hat auch Fasching im Blut. So war der Vater von Kinderprinz Lukas II. (Rutz) zehn Jahre lang im Elferrat, die Eltern von Kinderprinzessin Laura I. (Gabriel) sogar im Fasching 1993 Prinzenpaar. Lukas und Laura sind zwölf Jahre alt, beide spielen begeistert Akkordeon beziehungsweise Klavier, Laura nennt Reiten als weiteres Hobby. Sie war im letzten Fasching in der Kindergarde und hat nun den Sprung an die Spitze ihres Hofstaats geschafft. Auch die Eltern der Jugendprinzessin Alina I. (Ott) waren im Fasching 2014 Prinzenpaar. Alina selbst, die am Tag der Inthronisation ihren 14. Geburtstag feiern konnte, war zuvor einige Jahre in der Bambini- und Kindergarde aktiv. Fasching und Tanzen sind ihre Top-Freizeitbeschäftigungen. Ihren Jugendprinzen Fritz I. (Raba) hat sie über ihren Bruder beziehungsweise den Fußballsport kennengelernt. Der 13-jährige Lupburger spielt gerne Fußball, die Mutter ist beim Lupburger Maschkererverein (LMV) aktiv – also auch hier ein entsprechendes Gen.

Eher im Hintergrund der Prinzengarde wirkte bisher der „große“ Prinz Felix I. (Gasteiger). „Da wurde es jetzt Zeit, den Fasching von der anderen Seite kennenzulernen“, erklärte Seine Tollität bei der Antrittsrede. Der 24-Jährige studiert an der Uni Regensburg Lehramt für Mathematik, Deutsch und Geschichte und gibt im Studienkreis Parsberg Nachhilfe – vor allem in Mathe. Der langjährige Ministrant ist begeisterter Tänzer und Schriftführer beim Tanzclub Laaber. Hier ist auch Ihre Lieblichkeit Prinzessin Selina I. (Stiegler) aktiv, fast schon ihr ganzes junges Leben widmet die 20-Jährige dem Tanzen. Kein Wunder, dass der Prinzenwalzer ein Augenschmaus ist. Beruflich macht Selina I. eine Ausbildung zur Bauzeichnerin, das Zeichnen ist neben dem Tanzen daher auch ein großes Hobby.

Im Rahmen des Inthronisationsballs übergab Christian Eglmeier nun offiziell das Amt des Präsidenten an Tobias Waßner. Dieser wiederum verlieh seinem langjährigen Vorgänger die Ehrenpräsidentschaft. Das Saisonmotto heißt übrigens „The Great 20s“, entführt also in die glitzernden 1920er-Jahre.