Besonderen Konzertabend Stefan Haas präsentiert Stücke französischer und italienischer Komponisten

(Foto: stillfx/123RF)

Das Publikum darf sich auf einen besonderen Konzertabend freuen: Stefan Haas, seit 2015 Dozent für Laute an der Sing- und Musikschule Regensburg, präsentiert Stücke französischer und italienischer Komponisten auf der Theorbe am Mittwoch, 15. Januar 2020, um 19 Uhr im Konzertsaal im Haus der Musik am Bismarckplatz 1.