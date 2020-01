Konzert im Festsaal des Bezirks Junge Musiker begrüßen das neue Jahr

Eine musikalische Reise vom Barock bis in die Gegenwart.

REGENSBURG Begabte junge Musikerinnen und Musiker aus Regensburg und Umgebung sowie aus dem benachbarten Tschechien begrüßen auch heuer wieder das neue Jahr auf musikalische Weise und zeigen am Samstag, 18. Januar, um 18 Uhr im Festsaal des Bezirks Oberpfalz (Ludwig-Thoma-Straße 14 in Regensburg) ihr Können.

In dem Konzert von Sudetendeutschem Musikinstitut und Bezirksheimatpflege präsentieren die jungen Talente eine bunte Auswahl von Werken vom Barock bis in die Gegenwart in solistischer und kammermusikalischer Besetzung.

Der Eintritt zu diesem Konzert ist frei; um Spenden wird gebeten.