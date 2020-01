Freizeit Offene Stadtmeisterschaft im Schafkopf – Neutraubling „kartelt“ wieder!

(Foto: Stadt Neutraubling/Rötzer)

Am Freitag, 7. Februar 2020, um 18 Uhr, ist es wieder so weit: In der Stadthalle Neutraubling wird gespielt und sicherlich auch gewonnen – und sei’s nur an Erfahrung!