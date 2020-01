Über hundert Sänger auf der Bühne A-Cappella-Chor „Jazznuts“ mit neuem Programm „Go West“ im Audimax der Uni Regensburg

„Poliert eure Stiefel und ölt eure Revolver, denn am Donnerstag und Freitag, 16. und 17. Januar 2020, jeweils um 20 Uhr, seid ihr zum Showdown im Audimax an der Uni Regensburg eingeladen“, lädt der A-Cappella-Chor der Uni Regensburg „Jazznuts“ unter der Leitung von Uli Groeben zum Konzert „Go West“ ein.

REGENSBURG Westlicher geht es nicht, doch alle glorreichen Halunken, die sich mit ihrem Whisky auf den weiten und steinigen Weg zu uns ins Audimax machen, werden mit Jazznuts-Power und coolem A-cappella-Sound belohnt. Dabei dürfen Songs wie, „Sweet home Alabama“ von Lynyrd Skynyrd, „Boondocks“ von Little Big Town, „It’s my life“ von Bon Jovi und natürlich „Alkohol“ von Herbert Grönemeyer, nicht fehlen.

Tickets kosten zwischen vier und neun Euro und gibt es bei Bücher Pustet in der Gesandtenstraße, bei Bücher Pustet an der Uni, in der Tourist Info im Alten Rathaus und gegebenenfalls an der Abendkasse (nach Verfügbarkeit).

Weitere Informationen zu Konzerten und Veranstaltungen an der Uni Regensburg findet man im Internet unter www.ur.de.