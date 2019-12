Mit Musik und Fingerfood Jazz-Matinée der Soroptimistinnen mit Sängerin und Pianist – Erlös wird gespendet

(Foto: 123rf.com)

Soroptimist International Club Regensburg veranstaltet am Sonntag, 19. Januar 2020, um 11 Uhr, im Evangelischen Bildungswerk in Regensburg wieder die Jazz-Matinée. Der Erlös ist unter anderem für ältere Frauen in Notlagen hier in Regensburg. Die Arbeit des Clubs berufstätiger Frauen fördert einerseits die Ausbildung junger Frauen in hochqualifizierten und gut bezahlten Berufen mit der entsprechenden Altersabsicherung. Andererseits springt der Club mit unbürokratischer finanzieller Hilfe bei Notfällen im Alter ein.