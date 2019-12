Junge Menschen und ihre Porträts Fotoausstellung im Landratsamt zeigt 19 spannende Lebensgeschichten

Im Landkreis Regensburg leben viele Jugendliche mit unterschiedlichen Lebens- und Familiengeschichten, die nicht nur vom Leben im Landkreis geprägt sind, sondern auch von der Kultur, in der sie oder ihre Eltern und Großeltern aufgewachsen sind. Und das unabhängig davon, ob die Jugendlichen Migrationshintergrund haben oder nicht. Gemeinsam mit der Fotografin Margarita Danderfer veranstaltete die Integrationsstelle im Sommer 2019 für interessierte Jugendliche zwischen 16 und 25 Jahren im Landratsamt einen Fotoworkshop. Noch bis Montag, 6. Januar 2020, zeigt eine Fotoausstellung im Landratsamt neunzehn spannende Lebensgeschichten dieser Jugendlichen.

LANDKREIS REGENSBURG Margarita Danderfer ist Doktorandin an der Universität Regensburg und konnte sich bereits bei vielen Fotowettbewerben durchsetzen, zuletzt mit einem dritten Preis beim Fotowettbewerb „Stadt im Fluss“ 2018. Sie führte die Teilnehmerinnen und Teilnehmer am Workshop in grundlegende Fotografierfertigkeiten ein und half jedem von ihnen, ein eigenes Plakat über sich zu entwerfen. Die Jugendlichen sollten dabei ihre individuelle Erfolgsgeschichte in Porträts ausdrücken und erzählen, wie es ihnen gelungen ist, im Landkreis Regensburg Fuß zu fassen. Das Projekt wird durchgeführt von der Integrationsstelle im Landratsamt und unterstützt durch die Bildungskoordinatorin Susanne Spitzer.

Zu sehen sind diese neunzehn Lebensgeschichten im Foyer des Landratsamtes zu den üblichen Öffnungszeiten. Ab 7. Januar 2020 wird die Ausstellung an Schulen im Landkreis ausgeliehen. Interessierte können sich an Lydia Keil (Integrationsstelle) wenden unter der Telefonnummer 0941/ 4009-371 oder per Mail an integration@lra-regensburg.de oder an Susanne Spitzer (Bildungskoordination) unter der Telefonnummer 0941/ 4009 624 oder per Mail an bildungskoordination@lra-regensburg.de.