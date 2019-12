Ausstellung in der Stadtteilbücherei Süd Fotograf Rainer Schneck war unterwegs im romantischen Donau- und Altmühltal

(Foto: Rainer Schneck)

Anlässlich des Erscheinens des zweiten Fotobildbandes von Rainer Schneck wird eine eindrucksvolle Bildauswahl in Großformaten in der Stadtteilbücherei Süd in Regensburg vom 7. Januar bis 29. Februar 2020 präsentiert.