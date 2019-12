Krippenspiel der besonderen Ar Lebendkrippe aus Pilsen ist zu Gast auf dem Romantischen Weihnachtsmarkt auf Schloss Thurn und Taxis

(Foto: Albrecht)

Ein Krippenspiel der besonderen Art präsentiert der „Romantischen Weihnachtsmarkt“ am kommenden Samstag, 21. Dezember, Um 16.30 Uhr spielen mehr als 20 Kinder zwischen gerade geboren und 18 eine Weihnachtsgeschichte. Alle Kinder und Erwachsenen sind herzlich eingeladen in den Schlosspark, um sich an dem Gastspiel der Gemeinde Starý Plzenec (Pilsen) zu erfreuen.