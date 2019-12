Kultur Band 5 der Schriftenreihe „Regensburger Land“ ist erschienen – 156 Seiten regionale Geschichte

Seit Anfang der Woche ist im Buchhandel der neue Band der Schriftenreihe „Regensburger Land. Der Landkreis Regensburg in Geschichte und Gegenwart“ erhältlich. Wie gewohnt enthält er wieder informative Beiträge zur regionalen Geschichte und Kultur. Entsprechend aufgemacht und reich bebildert richtet er sich im Stile eines Almanachs an eine breite Leserschaft und ist für alle, die noch auf der Suche nach einem Weihnachtsgeschenk sind, ein prima Tipp.

LANDKREIS REGENSBURG Landrätin Tanja Schweiger zeigte sich bei der Präsentation zusammen mit Kulturreferent Dr. Thomas Feuerer erfreut über den neuen Band der Reihe: „Das Buch führt uns die wunderbare Vielfalt unserer Region vor Augen und lässt uns in die Geschichte und das kulturelle Leben des Regensburger Landes eintauchen.“ Die 15 Aufsätze der dreizehn Autorinnen und Autoren zeichnen ein lebendiges und buntes Bild der Region um Regensburg in Geschichte und Gegenwart und lassen ein Kaleidoskop an bereichernden Eindrücken entstehen. Sie porträtieren Kultur- und Denkmalschutzpreisträger, informieren über historische, literarische und naturkundliche Themen und beschäftigen sich mit Dorfspitznamen im Regensburger Land, dem Franziskusweg auf dem Hermannsberg oder der Revolution 1918/19 im Landkreis Regensburg. Den Umschlag ziert ein Bild der Burg Wolfsegg, denn Ende Juni 2019 wurde das dortige Burgmuseum nach einer umfassenden Erweiterung, Aktualisierung und Neugestaltung wiedereröffnet. Das „neue“ zeitgemäße und weithin einzigartige Burgmuseum bietet kleinen und großen Besucherinnen und Besuchern nun spannende, informative und mit allen Sinnen erfahrbare Einblicke in die Vergangenheit. Es war naheliegend, dass dem Burgmuseum ein eigener Beitrag gewidmet wurde.

Der fünfte Band der Reihe „Regensburger Land – Der Landkreis Regensburg in Geschichte und Gegenwart“ umfasst 156 Seiten und ist ab sofort zum Preis von 19,95 Euro im Buchhandel zu haben. Das Buch trägt die ISBN 978-3-7917-3089-9.