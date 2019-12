Dreikönigssingen in Beratzhausen Konzert mit klassischen und modernen, nationalen und internationalen Weihnachtsliedern

(Foto: Ursula Hildebrand)

Zum Ausklang der weihnachtlichen Festzeit gestalten am Dreikönigstag, am Montag, 6. Januar 2020, um 17 Uhr die Chöre der Pfarrei St. Peter und Paul Beratzhausen in der Pfarrkirche St. Peter und Paul in Beratzhausen ein Dreikönigskonzert mit Weihnachts- und Dreikönigsliedern aus verschiedenen Ländern und unterschiedlichen Epochen.