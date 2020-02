Am 15. Februar Für Kristina geht es in die nächste DSDS-Runde

„Deutschland sucht den Superstar“ nimmt Fahrt auf: In 12 Castingshows erhielten insgesamt 126 Kandidaten den begehrten Recall-Zettel und dürfen sich nun auf die nächste DSDS-Etappe freuen! Mit dabei: Kristina Shloma aus Eggenfelden.

EGGENFELDEN. Für den Showdown der kommenden Recall-Runde hat sich RTL eine ganz besondere Location einfallen lassen: Auf über 3.000 Metern Höhe performen die Recall-Kandidaten im alpinen Hochgebirge von Sölden! Mit der Jury rund um Dieter Bohlen, Xavier Naidoo, Petro Lombardi und Oana Nechiti wird das aus dem James Bond-Film „Spectre“ bekannte „ice Q Restaurant“ zum DSDS-Hotspot.

Im DSDS-Recall in Sölden am Samstag, 15. Februar, um 20.15 Uhr mit dabei: Kristina Shloma (22) aus Eggenfelden mit „All This Love“ von Robin Schulz feat. Harloe. Die 26 talentiertesten Kandidaten erhalten anschließend eine Einladung zum Auslands-Recall. Dieser führt die Kandidaten nach Südafrika.