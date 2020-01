Vereinsolympiade Beim Volksfest 3000 Euro für die Vereinskasse erspielen

Spielerisch Geld gewinnen? Diese Chance haben auch dieses Jahr wieder Vereine aus Pfarrkirchen und Umland. Bei der mittlerweile fünften Vereinsolympiade auf dem Rottaler Volksfest Pfarrkirchen kann sich wieder jeder Verein anmelden, der Lust und Laune hat am Sonntag, den 5. April 2020, ab 14 Uhr mit seinen Vereinsmitgliedern bei fünf lustigen und kniffligen Spielen mitzumachen.

PFARRKIRCHEN Eine fachmännische Jury bewertet die einzelnen Durchgänge und vergibt Punkte. Ein besonderer Dank gilt den großzügigen Sponsoren: WEKO Wohnen Pfarrkirchen steuert das Preisgeld von 1500 Euro für die Erstplatzieren bei, gefolgt von 1000 Euro von der Graf Arco Brauerei Arco Valley für den zweitplatzierten Verein sowie 500 Euro gestiftet von Spieth & Wensky Trachten für das dritte Podestplätzchen!

Die Anmeldung hat begonnen und ist auch ganz einfach: eine Email an info@rottaler-volksfest.de mit dem Vereinsnamen senden und schon seid ihr dabei. Achtung: die Teilnahme kostet nichts, es gibt allerdings begrenzte Startplätze. Was braucht ihr dazu? Mindestens 12 Personen, die am Sonntag vor Ort sind, gute Laune und Spaß am fairen Wettkampf haben.

Nach der Preisverleihung wird der Volksfestaufklang noch spektakulär mit der um 17 Uhr stattfinden Trachtenmodenschau von Spieth & Wensky. Es spielen anschließenden die Jungen Zellberger und beschließen somit das Jubiläumsvolksfest zum 30-jährigen Bestehen.