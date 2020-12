Stimmungsvoll Mühldorfer Weihnachtszauber 2020

Stimmungsvolles Event zur Vorweihnachtszeit am Stadtplatz der Kreisstadt Mühldorf am Inn von 10. bis 23. Dezember 2020

Mühldorf am Inn. Ganz im Zeichen der Vorweihnachtszeit steht der Mühldorfer Stadtplatz ab Donnerstag, 10. Dezember 2020, beim Mühldorfer Weihnachtszauber 2020. Als Alternative zum entfallenen Christkindlmarkt lässt die Kreisstadt den Stadtplatz bis einschließlich Mittwoch, 23. Dezember, in weihnachtlichem Glanz erstrahlen. „Der ein oder andere hat sicher schon bemerkt, dass am Stadtplatz etwas im Gange ist, am Dienstag, 8. Dezember, war Start der Aufbauarbeiten. Wir freuen uns sehr, dass wir gerade in diesen Zeiten unseren Bürgerinnen und Bürgern etwas ganz Besonders bieten können und auch für die Kinder gibt es eine Überraschung“, freut sich Erster Bürgermeister Michael Hetzl. Zudem wird die Aktionsgemeinschaft Mühldorf ihre Mühldorf-Glühweinbecher-Kollektion anbieten. Der Erlös kommt dem Mühldorfer Hilfsfonds zugute.

Los geht es am Donnerstag, 10. Dezember, ab 17 Uhr, am gesamten Stadtplatz. Geöffnet ist der Weihnachtszauber bis einschließlich 23. Dezember 2020 täglich von 17 bis 20 Uhr.