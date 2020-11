Kultur TO GO ab 1. Dezember „Ohne Kultur fehlt Dir was“ ...

Poesie im Freien erleben

Mühldorf. „Ohne Kultur fehlt dir was“: Der Slogan unserer Kulturarbeit ist in diesem Jahr präsenter denn je. Konzerte, Theaterstücke, Opern und Kabaretts: Alle Veranstaltungen mussten aufgrund der Corona Pandemie abgesagt werden. Doch das Besondere an Kultur ist, dass sie Menschen miteinander verbindet und eine schöne Zeit bereitet und das orts- und zeitunabhängig. Und aus diesem Grund hat sich das Haus der Kultur etwas ganz Besonderes einfallen lassen: Kultur TO GO.

Ab Dienstag, 1. Dezember kann Kultur im ganzen Stadtgebiet erlebt werden. Egal ob im Stadtpark, auf Plätzen oder am Straßenrand: Die Orten, an denen Kultur in Waldkraiburg erlebbar gemacht werden kann, sind keine Grenzen gesetzt. Die neue „Kultur TO GO“-App bietet die Möglichkeit Lyrik im Freien anzuhören. Wer möchte kann sich je nach Dichter oder Epoche auch auf eine feste Tour an einen Ort begeben.

Unter dem Motto „Poesie im Freien“ erlebt der Spaziergänger an 20 ausgewählten Stationen Gedichte von bekannten und beliebten Dichtern aus verschiedenen Epochen. Verraten wird nicht zu viel, schließlich sollen sich die Spaziergänger bewusst oder durch Zufall auf eine überraschende lyrische Reise begeben. Aber so viel sei versprochen, es ist für jeden Geschmack etwas dabei. So lauscht man am Rathaus Kurt Tucholskys „Augen in der Großstadt“, im Stadtpark ertönt Joseph von Eichendorffs „Nachtklänge“ und Johann Wolfgang von Goethe verzaubert im Grünen Ring mit seinem Gedicht „Warum gabst du uns die tiefen Blicke“.

Und das ganz einfach: Die „Kultur TO GO“-App gibt es kostenlos in den Appstores zum Download, an allen Stationen sind Plaketten angebracht, die mit der App gescannt werden und schon geht es los. Wer sich gezielt auf die Suche nach den Plaketten begeben will, kann über die App auch eine Karte aufrufen, auf welcher die Standorte aller verfügbaren Plaketten angezeigt werden. Durch Tippen auf die einzelnen Punkte öffnet sich ein Feld, welches weitere Informationen zu dieser Plakette (z.B. den Namen des Dichters) angibt. Darüber hinaus sind die Standorte mit Google Maps verlinkt, um das Finden der Plaketten zu erleichtern.

„Kultur TO GO“ verspricht ein einzigartiges kulturelles Erlebnis und einen unvergesslichen Spaziergang, der einem vor allem auch in der staaden Zeit, dank der nicht selten ergreifenden Kraft und Macht der Worte der Dichter, die Möglichkeit gibt inne zu halten und Ruhe zu finden.