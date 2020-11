Trotz Corona Faschingsnarren fordern Rathausschlüssel

Heinz Dehmel und seine Schwester Ingried Feldmann aus Töging, ehemals Gardemädchen und Trainerin der „Hot Manner“ aus Altmühldorf, begehrten am 11. November 2020, um 11.11 Uhr, Einlass ins Mühldorfer Rathaus.

Mühldorf am Inn. Die Beiden trauten ihren Augen nicht, als sie in der Zeitung lasen, dass der Faschingsauftakt coronabedingt heuer in der Faschingshochburg Mühldorf ausfallen sollte. Ausgestattet mit einer Lautsprecheranlage und einer Teufelsgeige machten sie sich auf zum Rathaus und forderten den Rathausschlüssel.

1. Bürgermeister Michael Hetzl und 2. Bürgermeisterin Ilse Preisinger-Sontag waren sich einig, dass in diesen Zeiten die Herausgabe des Rathausschlüssels leider nicht möglich sei. „Wir haben Gummibärchen, Luftballons und Luftschlangen aus dem ersten Stock geworfen, die Passanten haben sich gefreut“, so 1. Bürgermeister Michael Hetzl. Gemeinsam mit 2. Bürgermeisterin Ilse Preisinger-Sontag übergab er dann noch zwei Flaschen Bürgermeister-Sekt. „Die beiden Faschingsnarren mussten sich damit zufrieden geben, vermutlich haben sie sich mehr erwartet“, so 2. Bürgermeisterin Ilse Preisinger-Sontag schmunzelnd.