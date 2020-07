„Immer wieder sonntags“ Eva Luginger im Fernsehen

Die Mühldorfer Sängerin ist am 5. Juli 2020 live zu Gast in der ARD bei „Immer wieder sonntags“.

Rust/Mühldorf. Dort wird sie ihren aktuellen Song „Eigentlich bist du nicht mein Typ“ performen. Der Song war fast sechs Wochen lang in den Top 30 der gesamten Deutschland Charts. Für Eva Luginger ist es am Sonntag bereits der vierte Auftritt in der Sendung „Immer wieder sonntags“ – allerdings das erste Mal ohne Publikum: „Das wird eine ungewohnte Situation sein, da sonst die Arena mit fast 2.000 Leuten besetzt ist und alle klatschen und mitsingen. Dieses Mal sind wir Künstler das Publikum. Ich bin gespannt wie das wird“, so die Mühldorfer Sängerin.