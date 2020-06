Bürgermeister gratuliert „Mühldorf kann Fernsehpreis!“

Erster Bürgermeister Michael Hetzl ließ es sich nicht nehmen, der Mühldorfer Gewandmeisterin Alexandra Brandner zum Deutschen Fernsehpreis zu gratulieren.

Mühldorf. Alexandra Brandner hatte den Preis in der Kategorie Beste Ausstattung (Kostüm/Szenebild) Unterhaltung für die Pro7-Produktion „The Masked Singer“ erhalten. „Ich kann es noch gar nicht fassen, dass wir gewonnen haben“, erzählt Alexandra Brandner. „Mühldorf kann Fernsehpreis!“ Am meisten freue sie sich darüber, dass keine große Showproduktion, sondern ihr Team – bestehend aus zehn Kolleginnen und Kollegen – gewonnen hat.

Erster Bürgermeister Michael Hetzl überbrachte ihr im Namen der Kreisstadt Mühldorf am Inn die Glückwünsche und zeigte sich fasziniert von den farbenprächtigen Kostümen: „Wie viel Liebe und Arbeit in einem solchen Kostüm steckt, ist einfach beeindruckend“, so Hetzl. „Ich freue mich sehr, dass Sie diesen Preis in unsere Kreisstadt geholt haben.“