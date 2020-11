Landshuter Literaturtage Jeden Tag ein „Literaturtütchen“ online

Mit Onlineangeboten findet die Landshuter Literaturtage-Veranstaltung auch heuer statt.

Landshut. Morgen, 19. November, geht es los: Dann wird auf der Internetseite der Landshuter Literaturtage (www.landshuter-literaturtage.de) das erste „Literatürchen“ zu finden sein. Bis zum 4. Dezember wird dort jeden Tag ein neuer Videoclip angeboten, den die Schauspieler Agnes Decker und Thomas Weber sowie der für Musik zuständige Florian Burgmayr in der Regie von Julia Prechsl gestalten: die „Literaturtütchen“.

Nicht nur für das Publikum, auch für die Mitwirkenden der Landshuter Literaturtage ist die Umstellung der Veranstaltungen auf Online-Formate Neuland. Seit letzter Woche werden für nahezu alle Lesungen, Gespräche und Buchvorstellungen Hör- und Videodateien produziert, so die Stadt Landshut in einer Meldung. Die „Literaturtütchen“ sind als Ersatz für die geplante Auftaktveranstaltung im Prunksaal gedacht: Mit dem Titel „Die Zukunft in 16 Bildern und Songs“ werden 16 kurze Videoclips mit Texten und Liedern zum Thema online gehen.

Die erste Online-Lesung startet dann mit Lisa Gusel. Sie wird, am Akkordeon begleitet von Markus Mayer, die Friedensnobelpreisträgerin Bertha von Suttner vorstellen. Die Online-Lesung von Gusel und Mayer ist ab Sonntag, 22. November, bis 31. Dezember kostenfrei anzuhören. Bis zum 4. Dezember geht dann fast täglich eine neue Lesung online. Alle Hör- und Videodateien sind unter www.landshuter-literaturtage.de kostenfrei anzuhören. Wie lange die Dateien online sein werden, variiert und ist auf der Internetseite angegeben.