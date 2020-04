Online-Angebote der Stadtbücherei Musik streamen mit „Freegal Music“

Auch wenn die Stadtbücherei Landshut geschlossen hat, deren umfangreiches Online-Angebot kann man trotzdem nutzen. Die „Onleihe“ bietet digitale Medien wie E-Books, E-Audios, E-Magazines und E-Paper zum Herunterladen, Online-Datenbanken wie Brockhaus oder Munzinger, sowie Lernangebote für Schüler. Neu ist seit Ende 2019 das digitale Streamingangebot „Freegal Music“ mit Zugang zu rund 15 Millionen Songs.

Landshut. Mit dem neuen Streamingangebot „Freegal Music“ der Stadtbücherei Landshut können Musikbegeisterte mit einem Leserausweis bis zu drei Stunden täglich Musik streamen. Außerdem können bis zu drei Titel pro Woche dauerhaft heruntergeladen werden, wodurch auch das Offlinehören möglich ist.

Der Musikstreaming- und Download-Dienst bietet Zugang zu rund 15 Millionen Songs aus 220 Genres und 80 Ländern, eine Million Musik-Alben, 40.000 Musik-Videos und hat seit neuestem auch Hörbücher im Repertoire. Der Name „freegal“ steht für „free and legal music“, also kostenlose und legale Musik, und ist ein Dienst, der auf Online-Musikangebote für Bibliotheken spezialisiert ist.

In der App können Nutzer über eine gezielte Suche nach Interpreten, Alben oder Songtiteln ihre Lieblingsmusik finden. Man kann aber auch in den Musikgenres stöbern oder aus verschiedenen Musiklisten, genannt Playlists, wählen. Playlists können auch selbst erstellt und bequem hinterlegt werden. Neben ganz aktuellen Titeln findet man auch viele Meilensteine der Rock- und Popmusik. „Freegal“ bietet laufend aktualisierte Musik von Klassik über Rock/Pop bis hin zu Jazz – für fast jeden Musikgeschmack ist etwas dabei. Als Bonus bietet „Freegal“ außerdem eine große Auswahl an Hörbüchern für Kinder.

Der Dienst ist selbsterklärend, leicht in der Handhabung und werbefrei. Die gleichlautende App, zu finden über die Homepage der Stadtbücherei, funktioniert am Computer, Smartphone und Tablet. Eine weitere Software wird nicht benötigt. Für das Einloggen bei „Freegal Music“ benötigt man lediglich die Nummer des gültigen Leserausweises und ein persönliches Passwort.

Wer noch keinen Leserausweis bei der Stadtbücherei hat, kann sich für die Nutzung der Online-Angebote leicht einen kostenlosen Schnupperausweis für sechs Wochen ausstellen lassen: Telefon 0871/22877 oder per E-Mail an ausleihe.stadtbuecherei@landshut.de. Die Nutzung ist also schon möglich, auch, wenn man noch nicht persönlich vorbei kommen kann. Die Stadtbücherei hat auf ihrer Internetseite auch Tipps für Online-Lernangebote für Schüler und neu auch kostenlose digitale Vorleseangebote für Kinder zusammengetragen. Wem die digitalen Angebote zusagen, kann sich dann nach der Wiederöffnung gerne in der Stadtbücherei mit Personalausweis anmelden. Die Jahresgebühr beträgt für Erwachsene 24 Euro. Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre können die Angebote kostenlos nutzen.

Alle Online-Angebote, Download-Formulare und die Zugänge zu den jeweiligen Portalen sind auf der Internetseite der Stadtbücherei unter www.landshut.de/stadtbuecherei zu finden. Für Fragen zu den Angeboten der Stadtbücherei, Verlängern von Leserausweisen oder für die Beantragung eines Schnupperausweises stehen die Mitarbeiter von dienstags bis freitags von 9 bis 15 Uhr unter Telefon 0871/22877 oder unter der E-Mail ausleihe.stadtbuecherei@landshut.de gerne zur Verfügung.