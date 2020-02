Party-Doppelpack „Flotter 3er“ und „Atemlos“ in Landshut

Starker Party-Samstag in Landshut!

Landshut. Starker Party-Doppelpack am Samstag in Landshut: Im Trixi Schneider stand ein „Flotter 3er“ auf dem Programm, im Herzerl in Ergolding wurde unter dem Motto „Atemlos“ gefeiert. Die Bilder gibt‘s in der Fotostrecke. Viel Spaß beim Durchklicken!